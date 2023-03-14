Психиатр оценил шансы попасть в больницу из-за запаха духов

Фото: depositphotos/Rosinka79

Запах духов не способен вызвать психическое расстройство у здорового человека. Таким образом психиатр Владимир Файнзильберг прокомментировал ситуацию с 19-летней москвичкой, которая якобы оказалась в психиатрической больнице из-за аромата духов, подаренных ей незнакомцем на 8 Марта.

По данным источника РЕН ТВ, девушке подарили парфюм, а после этого, как пострадавшая почувствовала их аромат, она стала вести себя неадекватно, сообщила ее мать.

"Сам по себе запах – какой-либо – не может вызвать психическое расстройство у психически здорового человека, конечно", – приводит слова врача "Ридус".

При этом духи действительно могут вызвать психические проблемы, если до этого человек уже был болен, а запах оказался ему знаком, уточнил врач.

Вызвать психическое расстройство также могло опасное вещество, подмешанное в парфюм. Однако концентрация такого вещества в духах крайне низка, сообщил эксперт.

По словам Файнзильберга, причиной заболевания девушки вряд ли могли стать духи.

Однако близкие пострадавшей написали заявление в полицию. Они требуют проверить состав парфюма на содержание опасных веществ. По факту произошедшего в МВД начали проверку.

До этого в Тольятти правоохранители задержали двоих мужчин, которые сбежали из казанской психбольницы.

Медучреждение покинули Артем Павлов и Дмитрий Колупаев 1985 и 1991 годов рождения соответственно. Суд назначил им принудительное лечение в психбольнице в Казани. Ранее их признали виновными в тяжких преступлениях.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!