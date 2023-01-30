В Тольятти задержали двоих сбежавших из психбольницы осужденных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Тольятти правоохранители задержали двоих мужчин, которые сбежали из казанской психбольницы. Об этом сообщает "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Медучреждение покинули Артем Павлов и Дмитрий Колупаев 1985 и 1991 годов рождения соответственно. Суд назначил им принудительное лечение в психбольнице в Казани. Их признали виновными в тяжких преступлениях.

Павлова обвинили в умышленном причинении вреда здоровью и угрозе жизни, а Колупаева – в грабеже.

Ранее сообщалось, что в Курской области два человека совершили побег из местной психиатрической клиники. Пациенты смогли взломать решетку на одном из окон здания. Спустя день их нашли мертвыми.

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