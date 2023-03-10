Мужчина, толкнувший под поезд подростка, получил необходимое лечение – врач психбольницы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк заявил, что толкнувший подростка под поезд мужчина не проявлял признаков агрессии после выписки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Лечение было проведено с положительным клиническим эффектом. Выписка проводилась в плановом порядке с последующим направлением в дневной стационар, куда пациента привезли на больничном автотранспорте", – сказал он.

Костюк отметил, что пройдя все необходимые процедуры в дневном стационаре, мужчина самостоятельно покинул стены клиники. Присутствие родственников в таких случаях необязательно.

Врач подчеркнул, что все было зафиксировано в медицинской документации. После случившегося больница приняла решение провести внутреннюю проверку этапов лечения мужчины. После проверки и судебно-психиатрической экспертизы будут сделаны выводы.

9 марта на станции метро "Киевская" 61-летний мужчина столкнул 15-летнего юношу под колеса подъезжающего электропоезда. Подросток жив, его здоровью ничего не угрожает. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Москвы сообщала, что мужчине предъявили обвинение по части 3, статьи 30 и части 1, статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Столичный главк Следственного комитета занимается изучением документации медучреждения, где обвиняемый проходил лечение.

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