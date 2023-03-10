Мужчину, толкнувшего подростка под поезд в столичном метро, проверят психиатры

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчину, толкнувшего подростка под поезд на станции "Киевская" столичного метрополитена, проверят психиатры, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве сообщили, что 61-летнему мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

"Будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", – говорится в сообщении.

В свою очередь, столичный главк Следственного комитета изучает документацию из медучреждения, где обвиняемый проходил лечение.

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – отмечается в телеграм-канале управления.

В ближайшее время суд решит вопрос об аресте обвиняемого.

9 марта на станции метро "Киевская" произошел инцидент – мужчина 1961 года рождения толкнул под колеса прибывающего электропоезда 15-летнего подростка. Молодой человек остался жив, его здоровью ничего не угрожает.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленник неоднократно обращался в медучреждение за психиатрической помощью, установили в ведомстве. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Московский патруль": дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в метро

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