МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул ребенка под поезд

МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул подростка на рельсы в метро. Подозреваемый заявил, что сделал это осознанно и понимал, что парень может погибнуть.

Инцидент произошел на станции "Киевская" Кольцевой линии метро. Юноша стоял на платформе, когда один из пассажиров подошел и вытолкнул его под приближающийся поезд. Подростку удалось спастись. Напавшего сразу задержали. Подозреваемый находился под наблюдением психиатра.

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