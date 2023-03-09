09 марта, 22:15Происшествия
МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул ребенка под поезд
МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул подростка на рельсы в метро. Подозреваемый заявил, что сделал это осознанно и понимал, что парень может погибнуть.
Инцидент произошел на станции "Киевская" Кольцевой линии метро. Юноша стоял на платформе, когда один из пассажиров подошел и вытолкнул его под приближающийся поезд. Подростку удалось спастись. Напавшего сразу задержали. Подозреваемый находился под наблюдением психиатра.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.