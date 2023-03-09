Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 22:15

Происшествия

МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул ребенка под поезд

МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул ребенка под поезд

Три человека пострадали после стрельбы в Тель-Авиве

"Московский патруль": иномарка протаранила четыре автомобиля на Ленинградском проспекте

"Московский патруль": дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в метро

"Московский патруль": полицейские изъяли 17 кг марихуаны на юго-востоке Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Прокуратура начала проверку после крушения мотодельтаплана в Звенигороде

Новости часа: трех человек задержали по делу о хищении 200 млн рублей с "Пушкинских карт"

Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

Вертолет ВМС Индии совершил аварийную посадку в Индийском океане

МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул подростка на рельсы в метро. Подозреваемый заявил, что сделал это осознанно и понимал, что парень может погибнуть.

Инцидент произошел на станции "Киевская" Кольцевой линии метро. Юноша стоял на платформе, когда один из пассажиров подошел и вытолкнул его под приближающийся поезд. Подростку удалось спастись. Напавшего сразу задержали. Подозреваемый находился под наблюдением психиатра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика