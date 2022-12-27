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Смоленские таможенники задержали контрабанду более тонны бивней мамонтов

Смоленские таможенники задержали контрабанду более тонны бивней мамонтов

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Контрабанду более тонны бивней мамонтов задержали смоленские таможенники. Грузовик с древностями остановили в Руднянском районе Смоленской области. Три деревянных ящика с бивнями находились среди офисного оборудования, запчастей, электроприборов, картона и упаковок для фастфуда.

Всего обнаружено 97 резцов древних животных размером от полуметра до метра. Бивни мамонтов, которые признаны культурной ценностью, пытались незаконно вывезти в Белоруссию. Стоимость древностей оценивается в 16 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине, который отправил груз, грозит лишение свободы до семи лет и штраф до одного миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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