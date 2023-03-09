Пассажир метро, которого толкнули под поезд, оказался 15-летним подростком

Пассажир московского метро, которого в четверг, 9 марта, толкнули под поезд на станции "Киевская", оказался 15-летним подростком. Об этом информирует телеграм-канал столичной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что несовершеннолетнего столкнул мужчина 1961 года рождения. Подросток остался жив, его здоровью ничего не угрожает. Пострадавшего дополнительно осмотрят медики. Отмечается, что злоумышленника задержали.

"Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие процессуального решения, в том числе по факту покушения на убийство", – говорится в сообщении.

Позже поступила информация, что злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, передает РИА Новости.

О том, что мужчина толкнул пассажира под прибывающий поезд на станции "Киевская", стало известно в четверг, 9 марта. Из-за этого были увеличены интервалы движения электропоездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро. Позже график восстановили.

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