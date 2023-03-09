Дело возбудили по факту покушения на убийство 15-летнего подростка в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка в столичном метро, которого толкнули под прибывающий поезд на станции "Киевская". Об этом информирует телеграм-канал столичного управления СК РФ по Москве.

"По данным следствия, мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути. Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

По информации СК, злоумышленник неоднократно обращался в медучреждение за психиатрической помощью. На данный момент правоохранители работают на месте происшествия. Был организован комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех фактов инцидента.

Правоохранители допрашивают очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения.

Ранее мужчина 1961 года рождения толкнул на рельсы несовершеннолетнего на станции "Киевская". Сообщалось, что подростка дополнительно осмотрят врачи. Злоумышленника задержали, прокуратура Московского метрополитена будет контролировать установление всех обстоятельств произошедшего.

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