В Госдуме призвали разработать системные меры лечения послеродовой депрессии

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В России предложили разработать системные меры лечения и профилактики послеродовой депрессии. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Парламентарий уже обратилась с соответствующей просьбой к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

"Послеродовая депрессия как психическое расстройство включена в Международную классификацию болезней, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, с ней сталкиваются около 10–20% родивших женщин", – передает РИА Новости ее слова.

Лантратова обратила внимание на то, что реальное количество страдающих от послеродовой депрессии женщин в несколько раз больше, чем официально подтверждено. Она объяснила, что есть те, кто не обращается за помощью к специалистам, а значит, и диагноз им не ставят.

В качестве мер поддержки депутат предлагает проводить опросы среди матерей, обеспечить регулярный контроль за их состоянием на протяжении некоторого времени после родов. Лантратова считает, что женщинам и их близким обязательно нужно рассказывать о болезни и методах ее профилактики.

Кроме того, парламентарий считает необходимым продумать процедуру возмещения затрат на медуслуги и медикаментозное лечение, а также на сеансы с личным психологом.

Ранее гештальт-терапевт и психолог Марина Ионычева рассказала о факторах, которые могут привести к развитию послеродовой депрессии. По словам эксперта, причиной развития расстройства у новоиспеченной матери могут стать диета и изнуряющие занятия спортом. Она отмечает, что после рождения ребенка женщине следует думать о своем здоровье, а не поддаваться общественному влиянию.



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