Психолог дал советы женщинам, как не разорваться между ребенком и работой

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Расстановка приоритетов, тайм-менеджмент, а также наличие внутренний опоры позволит женщине сохранить баланс между работой, ребенком и личной жизнью, считает клинический психолог Юрий Грязев.
"Не надо быть перфекционистом, не надо ударяться во все тяжкие. Здесь нужно просто понять, что ты – живой человек. Все на свете успеть не получится", – сообщил он в беседе с Общественной службой новостей.
Эксперт также призвал перестать подгонять себя под стандарты общества, так как это только мешает, а женщина в результате теряется и не может понять, кто она на самом деле.
При общении с ребенком следует исходить из позиции интереса. Для этого необходимо выяснить, что ему нравится, а затем корректировать действия относительно его и своих собственных потребностей. При этом нужно избегать "задаривания", так как ребенок может подумать, что от него откупаются.
Кроме того, необходимо развить навык делегирования – распределить обязанности с мужем или другими членами семьи. Также следует развивать способность рефлексирования. Грязев рекомендует погружаться в себя примерно на 45 минут.
Ранее клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, что в России женщины чаще мужчин признаются, что чувствуют себя счастливыми.
По ее словам, они лучше понимают свои чувства и окружающих. Эксперт добавила, что девочкам простительно быть слабыми и капризными, а вот мальчиков регулярно одергивают.
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