Врач назвала симптомы опасной послеродовой депрессии

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Агрессия по отношению к окружающим, апатия к новым навыкам новорожденного, низкий уровень энергии могут быть признаками послеродовой депрессии, заявила психолог Елена Комолова.

"На начальной стадии развития послеродовой депрессии женщина чувствует апатию, никчемность, вину и тревогу. В этот момент уровень энергии настолько низкий, что даже простые дела даются с большим трудом", – сообщила она в беседе с "Лентой.ру".

Специалиста также добавила к признакам такого недуга двигательную и мыслительную заторможенность, состояние безысходности, пропажу тяги к увлечениям, мысли о суициде.

При подобных симптомах женщине необходима консультация психотерапевта и медикаментозное лечение. При легком течении послеродовой депрессии можно прибегнуть к помощи психиатра.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что необходимо создать механизм наблюдения и оказания помощи женщинам с послеродовой депрессией.

По ее мнению, данный вопрос нуждается в проработке со специалистами. Она полагает, что механизм наблюдения следует организовать с момента родов – врачи должны обращать внимание на женщин, перенесших какие-либо травматические последствия, и брать их на медицинское сопровождение.