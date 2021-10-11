Омбудсмен Москвы призвала создать систему надзора за женщинами с послеродовой депрессией

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Необходимо создать механизм наблюдения и оказания помощи женщинам с послеродовой депрессией, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, комментируя инцидент с москвичкой, которая выпала из окна многоэтажки с двумя детьми. Об этом сообщает РИА Новости.
"Такие случаи, которые приводят к таким трагическим последствиям, вне всякого сомнения, должны быть на контроле, и нужно выработать соответствующий алгоритм наблюдения за женщинами с тем, чтобы никто не пострадал. Возможно, тестирование, возможно, какая-то другая форма сопровождения женщины, оказавшейся в неуравновешенном состоянии после родов", – сказала она.
По мнению Потяевой, данный вопрос нуждается в проработке со специалистами. Она полагает, что механизм наблюдения следует организовать с момента родов – врачи должны обращать внимание на женщин, перенесших какие-либо травматические последствия, и брать их на медицинское сопровождение.
"Наверное, это должен быть предметный разговор с медиками, которые сопровождают женщину и до беременности, и в последующий период", – пояснила Потяева.
Она отметила, что семья погибшей женщины должна была заметить тревожные признаки в ее поведении.
Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома на Левобережной улице в понедельник утром. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
По словам управляющего дома, где жила погибшая, ее расстраивало, что у нее нет ни знакомых, ни подруг. Ее супруг-военный постоянно пропадал на работе. Также в правоохранительных органах заявляли, что у женщины были проблемы с психикой.
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