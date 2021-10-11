У выпавшей с детьми из окна дома в Москве нашли предсмертную записку – СМИ

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Женщина, которая выпала с двумя детьми из окна многоэтажки на севере столицы, написала предсмертную записку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Была обнаружена предсмертная записка, оставленная женщиной. В ней говорилось, что она никого не винит", – рассказал источник.

Согласно предварительным данным, погибшая была психически нездорова.

Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома на Левобережной улице в понедельник утром. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, допрашивают соседей. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования уголовного дела.