Выпавшая с детьми из окна москвичка жаловалась на одиночество – СМИ

14:25
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Женщина, тело которой обнаружили под окнами высотки на севере Москвы, за несколько дней до трагедии призналась, что ей одиноко. Об этом сообщает Life.ru.
По словам управляющего дома, где жила погибшая, ее расстраивало, что у нее нет ни знакомых, ни подруг. Ее супруг-военный постоянно пропадал на работе.
В дом на улице Левобережной пара заехала в начале 2021 года, соседи семьи отзывались об Ольге и ее муже только положительно, добавил управляющий.
Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома на Левобережной улице в понедельник утром. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, допрашивают соседей. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
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