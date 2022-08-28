Как работающей маме сэкономить время для домашних дел

Практически закончилось беззаботное лето, когда дети кочевали от бабушек в лагерь и обратно, а если и сидели дома, то требовали минимум внимания. Накануне 1 сентября работающие мамы вспоминают, каково это – совмещать служебные обязанности и домашние дела. Как свести к минимуму ненужные проблемы? Почему в начале учебного года детям следует прививать самостоятельность? Где найти резерв времени для готовки и уборки? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Какая мама не хваталась за голову перед началом учебного года своих детей. Впереди девять месяцев бесконечной гонки по круговому маршруту "работа-дом". В самом начале этого пути становится страшно, потому что женщина понимает: от рутинных домашних дел никуда не деться. В любом случае их придется совмещать с трудовой деятельностью.

У страха глаза велики. Со временем все встанет на свои места. Прежде всего опытные родители советуют вспомнить про волшебное слово "режим". Четкий распорядок дня и планирование дел (хотя бы на неделю вперед) творят чудеса. Свой график маме следует синхронизировать с режимом детей, мужа и других членов семьи, которые готовы помогать по хозяйству.

Психологи советуют не отказываться от помощи, если вы набрали себе дел больше, чем вы потянете. Конечно, приятно осознавать, что вы супермама, всегда и во всем держите руку на пульсе. Но если не давать себе передышку, используя помощь других, то можно заработать хроническую усталость или эмоциональное выгорание. Ни то ни другое маме и детям не нужно.

Даже если бабушки периодически вспоминают, что в былые времена родители все успевали сами. Это тот случай, когда подобные "подколы" лучше пропустить мимо ушей. Иначе вместо музыкальной и спортивной школы, на которые у мамы не хватит рук, ребенок будет посещать только продленку.

Подумайте, какие обязанности можно делегировать мужу. Кстати, некоторые мужчины даже не догадываются, что женам требуется помощь, если им не сказать об этом прямо. Тем более когда со стороны все выглядит благополучно, а женщина не привыкла жаловаться.



Идеальный вариант – мама будит, кормит и собирает ребенка в сад или школу, а папа провожает его в учебное заведение.



Не стоит постоянно взваливать на себя и такие обязанности, как мытье посуды. С этим нехитрым, но весьма занудным занятием вполне способны справиться и школьники. Ученикам средних классов можно поручать делать покупки в магазине, приглядывать за младшими – это тоже существенно сэкономит мамино время.



Если к новому учебному году дети не были склонны к порядку, то пора приучить их складывать вещи в одно и то же место и с вечера собирать портфель. В таком случае на всевозможные сборы уйдет минимум времени. Школьники должны вешать форму в шкаф, чтобы она не мялась. От мамы требуется лишь в выходные подготовить детям рубашки или блузки на учебную неделю. Это проще, чем вечером второпях искать и гладить вещи, в которых ребенок завтра пойдет на занятия.

Мамы жалуются на то, что больше всего времени проводят на кухне. Сухомятка и полуфабрикаты исключаются, поэтому готовить надо в любом случае. У работающих женщин есть лайфхаки, благодаря которым они делают это быстро и качественно. К примеру, многие предпочитают мультиварку. С помощью нее блюда готовятся по специальной программе и не требуют постоянного контроля. Морковку для первых и вторых блюд можно заранее натереть и заморозить. С точки зрения диетологов, кормить детей по утрам кашей – очень полезно и к тому же гораздо проще, чем в спешке стряпать сырники или оладьи.

Также не стоит после работы или рано утром затевать приготовление борща или горохового супа, которые требуют больших временных затрат. Лучше оставить это блюдо на выходные. Самые оптимальные и быстрые варианты – куриный с лапшой, рисовый с фрикадельками или чечевичный суп. Не стоит забывать, что родители не должны взваливать на себя обязанности детей по выполнению домашних заданий. Это тот случай, когда каждому лучше делать свою работу.