Психолог рассказала, почему женщины чувствуют себя счастливее мужчин в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России женщины чаще мужчин признаются, что чувствуют себя счастливыми. Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, что на это ощущение влияют несколько факторов, сообщает Life.ru.

Первым из них Коржаева назвала эмоциональный интеллект. По словам специалиста, женщины лучше понимают свои чувства и окружающих. Она добавила, что девочкам простительно быть слабыми и капризными, а вот мальчиков регулярно одергивают.

"С возрастом понимание чувств становится одним из инструментов выживания, и чем лучше человек им владеет, тем осознаннее он живет. Соответственно, может поддержать свое ментальное самочувствие", – подчеркнула Коржаева.

Психолог отметила, что неумение различать зоны ответственности приводит либо к гиперответственности, либо к инфантилизму. В совокупности же все эти моменты приводят к накоплению стресса, который выражается через загнанность, неумение отдыхать и останавливаться.

На ощущение счастья, добавила Коржаева, влияет и место проживания. По ее словам, чем больше населенный пункт, тем быстрее надо выживать.

"Это заводит в безысходность, что сделает несчастным любого человека", – отметила специалист.

Психолог заключила, что люди не ощущают ответственность за свое ментальное здоровье, пока еще можно дышать, а когда становится поздно, то не знают, что делать.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, согласно которому каждый пятый житель России считает себя абсолютно счастливым, 28% решили, что счастливы только на четверку, 24% – на тройку, а 10% – только на двойку. При этом женщины в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла).

