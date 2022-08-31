Психолог рассказала, почему женщины чувствуют себя счастливее мужчин в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России женщины чаще мужчин признаются, что чувствуют себя счастливыми. Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, что на это ощущение влияют несколько факторов, сообщает Life.ru.
Первым из них Коржаева назвала эмоциональный интеллект. По словам специалиста, женщины лучше понимают свои чувства и окружающих. Она добавила, что девочкам простительно быть слабыми и капризными, а вот мальчиков регулярно одергивают.
"С возрастом понимание чувств становится одним из инструментов выживания, и чем лучше человек им владеет, тем осознаннее он живет. Соответственно, может поддержать свое ментальное самочувствие", – подчеркнула Коржаева.
Психолог отметила, что неумение различать зоны ответственности приводит либо к гиперответственности, либо к инфантилизму. В совокупности же все эти моменты приводят к накоплению стресса, который выражается через загнанность, неумение отдыхать и останавливаться.
На ощущение счастья, добавила Коржаева, влияет и место проживания. По ее словам, чем больше населенный пункт, тем быстрее надо выживать.
"Это заводит в безысходность, что сделает несчастным любого человека", – отметила специалист.
Психолог заключила, что люди не ощущают ответственность за свое ментальное здоровье, пока еще можно дышать, а когда становится поздно, то не знают, что делать.
Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, согласно которому каждый пятый житель России считает себя абсолютно счастливым, 28% решили, что счастливы только на четверку, 24% – на тройку, а 10% – только на двойку. При этом женщины в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: