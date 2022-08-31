Каждый пятый россиянин считает себя абсолютно счастливым человеком – опрос

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос и выяснил, что 22% россиян заявили, что абсолютно счастливы. Об этом пишет RT.

В рамках социологического исследования опрашиваемых попросили оценить свое ощущение счастья по пятибалльной шкале. Оказалось, что каждый пятый житель России считает себя абсолютно счастливым, 28% решили, что счастливы только на четверку, 24% – на тройку, а 10% – только на двойку. Выяснилось, что 8% россиян чувствуют себя абсолютно несчастными.

Результаты опроса также показали:

женщины в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла);

чаще других довольна своей жизнью молодежь до 24 лет (3,66 балла);

состоящие в браке в среднем счастливее холостых и незамужних (3,61 против 3,23 балла);

имеющие детей счастливее бездетных (в среднем 3,64 против 3,11 балла).

Отмечается, что жители Москвы и Санкт-Петербурга оказались менее счастливыми, чем граждане, проживающие в других городах России: они оценили свой уровень счастья на 3,27 и 3,21 балла соответственно, а россияне в целом – на 3,56 балла.

Ранее стало известно, что жителям России разного возраста для счастья необходимо реализовать творческий потенциал, наладить душевное равновесие и отношения с родными и близкими, а также здоровье и общее самочувствие.

Исследование "Сбер Еаптеки" и "Работы.ру" показали, что люди в возрасте от 18 до 25 лет стремятся заняться своим творческим потенциалом, прибегая к помощи психолога. По их мнению, карьерное развитие поможет решить данную проблему. В свою очередь, представители возрастной группы от 25 до 34 лет хотят наладить душевное равновесие, а решение своих проблем они видят в получении новых знаний.