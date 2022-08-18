Эксперты рассказали, что россиянам необходимо для счастья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Реализовать творческий потенциал, наладить душевное равновесие и отношения с родными и близкими, а также здоровье и общее самочувствие необходимо жителям России разного возраста для счастья, сообщает Life.ru со ссылкой на исследование "Сбер Еаптеки" и "Работы.ру".
Так, люди в возрасте от 18 до 25 лет стремятся заняться своим творческим потенциалом, прибегая к помощи психолога. По их мнению, карьерное развитие поможет решить данную проблему.
Представители возрастной группы от 25 до 34 лет хотят наладить душевное равновесие, а решение своих проблем они видят в получении новых знаний.
Люди от 42 до 57 лет заявили о желании вести здоровой образ жизни и поправить общее самочувствие. При этом они считают, что на это никто, кроме них самих, не сможет повлиять.
"Для того чтобы человек жил в гармонии с самим собой, уделял достаточное количество времени своим интересам и не потерял желания работать, другими словами – не выгорел, нужно помнить о важности саморазвития. Процесс самореализации, в ходе которого люди ставят себе цели для улучшения своей жизни, неотъемлем в современном мире, он помогает преодолеть разные трудности, а также определиться с профессией", – рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
В целом 93% участников опроса заявили о желании изменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Отмечается, что 78% хотели бы увеличение зарплаты, 43% высказали желание сменить работу, 38% – освоить дополнительные знания.
Кроме того, отдых для счастья необходим более трети респондентам, повышение в должности – 17%, новое хобби назвали 16%.
Согласно данным опроса, взрослые россияне хотят изменений в сфере финансов (75%), здоровья (58%) и карьеры (56%). При этом 61% порой не уверены в своих силах.
Большинство опрошенных считают, что улучшить свою жизнь могут собственными силами, помощь партнера необходима для 13%, начальства и коллег – для 12%, психолога – для 11%.
Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг назвал три фактора человеческого счастья.
По словам эксперта, главное, что делает человека счастливым, – семья. В список также вошли реализация человека как профессионала в определенной сфере и уверенность в будущем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: