Эксперты рассказали, что россиянам необходимо для счастья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Реализовать творческий потенциал, наладить душевное равновесие и отношения с родными и близкими, а также здоровье и общее самочувствие необходимо жителям России разного возраста для счастья, сообщает Life.ru со ссылкой на исследование "Сбер Еаптеки" и "Работы.ру".

Так, люди в возрасте от 18 до 25 лет стремятся заняться своим творческим потенциалом, прибегая к помощи психолога. По их мнению, карьерное развитие поможет решить данную проблему.

Представители возрастной группы от 25 до 34 лет хотят наладить душевное равновесие, а решение своих проблем они видят в получении новых знаний.

Люди от 42 до 57 лет заявили о желании вести здоровой образ жизни и поправить общее самочувствие. При этом они считают, что на это никто, кроме них самих, не сможет повлиять.

"Для того чтобы человек жил в гармонии с самим собой, уделял достаточное количество времени своим интересам и не потерял желания работать, другими словами – не выгорел, нужно помнить о важности саморазвития. Процесс самореализации, в ходе которого люди ставят себе цели для улучшения своей жизни, неотъемлем в современном мире, он помогает преодолеть разные трудности, а также определиться с профессией", – рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

В целом 93% участников опроса заявили о желании изменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Отмечается, что 78% хотели бы увеличение зарплаты, 43% высказали желание сменить работу, 38% – освоить дополнительные знания.

Кроме того, отдых для счастья необходим более трети респондентам, повышение в должности – 17%, новое хобби назвали 16%.

Согласно данным опроса, взрослые россияне хотят изменений в сфере финансов (75%), здоровья (58%) и карьеры (56%). При этом 61% порой не уверены в своих силах.

Большинство опрошенных считают, что улучшить свою жизнь могут собственными силами, помощь партнера необходима для 13%, начальства и коллег – для 12%, психолога – для 11%.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг назвал три фактора человеческого счастья.

По словам эксперта, главное, что делает человека счастливым, – семья. В список также вошли реализация человека как профессионала в определенной сфере и уверенность в будущем.

