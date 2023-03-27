Эксперт перечислил симптомы психологического расстройства

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Беспокойный сон и повышенная тревожность могут сигнализировать о психологических расстройствах. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-психиатра, профессора, заслуженного врача России Николая Говорина.



"Это зависит от того, как хорошо у человека развито самопознание, понимание характера, значение собственных психологических особенностей", – объяснил он.

Эксперт отметил, что к специалисту следует обращаться при нарушении привычного образа жизни, сна и возникновении тревоги, которые мешают существовать.

"Очень часто эти тревожные расстройства являются самыми частыми видами нарушений, которые лишают способности выполнять привычную работу, радоваться жизни, трудиться", – указал специалист.

По словам врача, основные признаки также заключаются в сниженном настроении и навязчивости. Он добавил, что у 30% населения были выявлены пограничные, невыраженные, легкие, нервные психические расстройства.

Ранее психиатр Герман Симуткин рассказал, что депрессия делится на монополярную и биполярную. По его словам, монополярной депрессией является обычное расстройство, а при биполярной наблюдается гипомания. В симптомы обычной депрессии эксперт включил сниженное настроение, утомляемость и ангедонию.

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