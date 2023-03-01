Невролог назвал главный симптом синдрома дефицита внимания и гиперактивности

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Основным симптомом дефицита внимания и гиперактивности является невнимательность. Об этом "Газете.ру" сообщил руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко.

"Главный симптом СДВГ – это невнимательность. Бывают активные физически дети, с живым темпераментом. Но если ребенок постоянно отвлекается при выполнении учебных заданий, не может, как сверстники, сконцентрироваться на них даже в школьном возрасте, все время что-то забывает, – это уже повод насторожиться", – подчеркнул он.

По словам специалиста, иногда гиперактивность не проявляется, однако начинают возникать проблемы с внимательностью и сосредоточением. Эксперт указал, что СДВГ чаще встречается у мальчиков, а у девочек расстройство проходит в более мягкой форме.

Он предупредил, что гиперактивность может привести к проблемам в учебе и дезадаптации в школе.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родители способны сами оказать помощь детям в устранении фобий и страхов. Она посоветовала предложить ребенку слепить или нарисовать свой страх, провести с ним беседу и отделить фобию от себя.

По словам специалиста, родителям стоит хвалить ребенка, не допускать возникновения конфликтов, ссор в семье и помогать ему адаптироваться.

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