Психолог назвала эффективный метод борьбы с детскими фобиями

Фото: depositphotos/olesiabilkei

Родители способны сами оказать помощь детям в устранении фобий и страхов. Об этом News.ru сообщила детский психолог Наталья Наумова.

Она посоветовала предложить ребенку слепить или нарисовать свой страх, провести с ним беседу и отделить фобию от себя.

"На одном стуле сидит ребенок, а на втором находится рисунок или слепленная фигура страха. Задаем страху вопросы, а потом ребенок пересядет на другой стул и ответит со стороны фобии. Взрослым важно помочь ребенку избавиться от страха, его выслушать и понять, можно ли жить и справиться без него", – подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, родителям стоит хвалить ребенка, не допускать возникновение конфликтов, ссор в семье и помогать ему адаптироваться. Психолог добавила, что в случае появления неприятностей ребенка нельзя ругать, ситуацию необходимо проанализировать.

Ранее Наумова рассказала, что некоторые фобии дети могут получать от родителей, поэтому на них нельзя транслировать свою тревогу. Она отметила, что при детях не следует обсуждать тревожные темы, а также не стоит устраивать скандалы и драки.

Основными детскими страхами являются боязнь темноты, высоты и смерти. Они появляются из-за неокрепшей психики, объяснила психолог.

Роскачество обнаружило токсины в популярных игрушках Хагги Вагги

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!