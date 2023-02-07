Милонов предложил оценить влияние игрушек на нравственное воспитание детей

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В России необходимо пересмотреть фактор влияния игрушек на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, а также формирование деструктивной идеологии и ложных ценностей. Соответствующее письмо с инициативой думский депутат Виталий Милонов направил на имя руководителей Минкультуры, Минздрава, Минпромторга и Минпросвещения.

Парламентарий напомнил, что 2018–2027 годы объявлены в РФ Десятилетием детства. Правительство утвердило главную цель этого периода, которая заключается в воспитании социальной ответственной личности, в основе которой духовно-нравственные ценности российских народов.

В связи с этим Милонов считает, что современные игрушки и игры часто не несут никаких культурных ценностей, пропагандируют асоциальное поведение и многое другое. Особенно это касается продукции западного производства, утверждает депутат. Он подчеркнул, что в РФ разработали проект Федерального закона, который рассказывает о рисках для психического здоровья детей от использования игр.

Под критерии риска подпадают разные моменты, например когда настольные игры изображают или описывают допустимость действий, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

"Нельзя допустить наличие на полках магазинов детских товаров и игрушек с изображением милитаристской и иной символики, прославляющей НАТО и иные военизированные организации, враждебные нашей стране", – цитирует Милонова RT.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский народ отличается единством, патриотизмом и высокими нравственными ценностями.

По мнению главы государства, многовековые духовные традиции страны рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России.



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