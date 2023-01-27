Психолог объяснила, как бороться с вредными привычками детей

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Детский психолог Наталья Наумова уверена, что родителям не стоит пугать детей из-за их вредных привычек. При этом крайне важно обратить внимание на наличие проблемы. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, не стоит игнорировать подобные привычки, так как они могут говорить о повышенной тревожности ребенка. В таком случае родителям следует пересмотреть свои отношения с несовершеннолетним и выяснить, что является причиной его действий.

"В таких случаях хорошо отвести ребенка к психологу, который еще и родителям подскажет, на что обратить внимание", – отметила специалист.

По словам Наумовой, в случае если взрослые не имеют возможности отправить ребенка к психологу, стоит оказать ему поддержку, а также рассказать о своем личном опыте.

Ранее медицинский психолог Арина Миллер рассказала об угрозе гаджетов для психики маленьких детей. Эксперт отметила, что некоторые родители пытаются подобным образом развлечь ребенка или хотят, чтобы тот успокоился и не мешал, не до конца осознавая последствий своих действий. По ее словам, одним из них может стать нарушение связи ребенок – родитель.



"Доктор 24": привычки

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