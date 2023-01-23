Психолог рассказала, как отучить ребенка грубить родителям

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Подростки грубят родителям, когда чувствуют, что с ними несправедливо обращаются и предъявляют слишком высокие требования, сообщила News.ru детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, когда дети маленькие, они спокойно относятся к авторитарному поведению родителей и, хотя могут обижаться и злиться, все равно выполняют их требования. При этом в подростковом возрасте все меняется – дети уже начинают требовать справедливости и хорошего к себе отношения.

Наумова предупредила, что ребенок начнет грубить, если родители не учитывали его мнение, воспитывали путем давления и сами позволяли грубости по отношению друг к другу или ребенку. То же самое может произойти, если родители уделяли ребенку мало времени или же, наоборот, гиперопекали его.

Специалист объяснила, что для подростков проявление грубости – это путь к свободе и возможность показать, что они взрослые, смелые, решительные и ничего не боятся. Взрослым следует поговорить с ребенком и узнать о причинах грубости. Не следует драться и ругаться с детьми, нужно научиться дружить и сотрудничать.

Психолог призвала родителей и подростков доверять друг другу, а маму с папой – советоваться и договариваться с ребенком.

Ранее Наталья Наумова призвала ни в коем случае не критиковать подростков и не ставить им ультиматумы. Психолог подчеркнула, что взрослые часто забывают, что к подростку следует относиться не как к ребенку, но при этом необходимо проявлять понимание, сочувствие и принятие. Она также посоветовала стать с подростком друзьями.

Нельзя оскорблять ребенка, унижать его, пытаться подавить силой неправильные действия, поднимать на него руку. Нужно прилагать все усилия, чтобы спокойно решать проблемы. Тогда дети будут в безопасности, переживут подростковый период и станут самостоятельными и успешными взрослыми.

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