Психолог рассказала о воздействии родителей на детские фобии

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Некоторые фобии дети могут получать от родителей, поэтому на них нельзя транслировать свою тревогу. Об этом в беседе с News.ru сообщила детский психолог Наталья Наумова.

Она отметила, что при детях не следует обсуждать тревожные темы, а также не стоит устраивать скандалы и драки.

"Часто ребенок не чувствует, что о нем позаботятся и что за него могут не заступиться. Например, на детской площадке при конфликте с другим ребенком ему говорят: "Сам разбирайся". С одной стороны, это учит самостоятельности, но ребенку необходима помощь и поддержка в раннем возрасте, чтобы научиться справляться с жизненными трудностями", – подчеркнула специалист.

По словам психолога, основными детскими страхами являются боязнь темноты, высоты и смерти. Они появляются из-за неокрепшей психики, объяснила она. Наумова посоветовала родителям выстраивать с детьми доверительные отношения.

"Родителям важно самим не запугивать ребенка, не передавать собственную тревогу. Также, когда ребенок читает сказки, он может испугаться каких-то персонажей и перенести это на свою жизнь, поэтому родителям важно обсуждать их с детьми, чтобы помочь справиться со страхом", – добавила собеседница издания.

Ранее нейропсихолог Мария Макухина назвала опасным явлением частые слова ребенка о желании умереть. Нельзя обесценивать слова ребенка или утешать его фразами о прекрасной жизни, порекомендовала она.

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