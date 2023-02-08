Психолог рассказала о причинах "травли" детей со стороны педагогов

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Школьники обычно испытывают серьезный стресс перед сдачей ЕГЭ и других экзаменов, при этом их веру в себя часто рушат и сами преподаватели. О том, почему педагоги так поступают и как помочь ребенку пережить стресс, рассказала семейный психолог Ирина Айгильдина, сообщает "Радио 1".

"То, что транслируют детям учителя, это их собственные страхи и сомнения. Возможно, педагог сам в детстве боялся, что не сдаст экзамен, поэтому неосознанно запугивает учеников. Иногда у преподавателей есть опасение, а что о нем подумает руководство, коллеги, друзья", – объяснила специалист.

Кроме того, бывают случаи, когда преподаватель завидует ребенку. Дело в том, что у школьников есть свобода выбирать, как построить свое будущее, улучшить его, а у взрослых часто такой свободы уже нет.

Чтобы снизить эмоциональную нагрузку на ребенка, Айгильдина рекомендует с детства объяснять, что экзамены содержат элемент удачи, а их несдача не является концом света. По ее словам, родители часто ругают детей из-за собственных страхов, однако им нужно понять, что ошибки являются частью опыта.

"Именно родители закладывают детям отношение к экзаменам, нужно понимать, поддерживать его (ребенка. – Прим. ред.) и помогать ему справиться со сложностями", – подытожила психолог.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как учительница школы села Переясловка в Хабаровском крае оскорбляет учеников старших классов. В связи с этим прокуратура организовала проверку.



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