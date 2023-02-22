Психиатр объяснил, как отличить два разных типа депрессии

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Депрессия делится на монополярную и биполярную. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, доктор медицинских наук, психиатр Герман Симуткин.

По его словам, монополярной депрессией является обычное расстройство, а при биполярной наблюдается гипомания. В симптомы обычной депрессии эксперт включил сниженное настроение, утомляемость и ангедонию.

"Это базовые основные симптомы депрессии, но есть и дополнительный набор симптомов. Например, пессимистическая оценка своих перспектив, суицидальные размышления, трудности с принятием решений, концентрацией внимания, плохой сон, плохой аппетит, снижение веса", – объяснил психиатр.

В биполярной депрессии существуют такие клинические симптомы, как повышение сонливости, аппетита, увеличение веса и появление эмоциональной лабильности.

"Преобладающая психомоторная заторможенность, наличие психотических симптомов, очень раннее начало болезни – раньше 20–25 лет – тоже серьезные признаки того, что перед нами, скорее всего, пациент с биполярной депрессией", – сказал он.

Ранее ученые из Университета Эмори выяснили, что препарат, благодаря которому повышается уровень дофамина, может обратить вспять воспаления мозга при депрессии. Они установили, что воспаление в мозге усугубляет основной признак депрессии – ангедонию.

В исследовании принимали участие 40 пациентов с депрессией. У части из них были повышены показатели С-реактивного белка, что сообщало о высоком уровне воспаления.

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