Психолог объяснила, нужно ли выходить из зоны комфорта

Фото: depositphotos/fizkes

Психолог Елена Селезнева рассказала, как грамотно и без последствий выходить из зоны комфорта.

По словам эксперта, последние годы ведется активное обсуждение данной темы. Кто-то утверждает, что необходимо оставаться в своей привычной зоне комфорта, другие считают, что это может помешать личностному росту и прогрессу, сообщает Pravda.Ru.

Покинуть зону комфорта означает выйти из области уверенности и безопасности, чтобы начать что-то кардинально другое, непривычное или даже необычное, заявила Селезнева. Обычно человек воспринимает все изменения через стресс, страх, иногда депрессию и тревогу.

В некоторых случаях стоит понимать, что вернуть обратно прошлый образ жизни зачастую не получается, ведь иногда, покидая зону комфорта, человек оставляет что-то глобальное, например, привычную профессию.

Психолог рекомендовала менять привычный уклад жизни не резко, а постепенно. По ее мнению, для этого не нужно нырять в омут с головой, иногда достаточно небольших шагов для увеличения своей зоны комфорта. Речь идет о покупке необычной книги, походе на медитации, заказе непривычного блюда в ресторане и многом другом. Селезнева заявила, что маленькие шаги не привнесут в жизнь много стресса.

Ранее основатель школы эмоционального развития Илья Шубочкин рассказал, почему некоторые люди перестают испытывать эмоции. Он подчеркнул, что потерять данную способность может любой, в зависимости от его жизненного опыта и отношения к негативным переживаниям.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!