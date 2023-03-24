Психиатр назвал основную причину детской агрессии

Фото: depositphotos/SIphotography

Основной причиной детской агрессии является физиологический фактор: из-за нарушения равновесия между процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга. Об этом рассказал врач-психиатр Марчел Додица.

Специалист отметил, что существует множество научных подходов, которые позволяют систематизировать виды детской агрессии, но на практике виды определяются по способам ее выражения.

"Физическое проявление детской агрессии – ребенок, обычно раннего возраста, причиняет вред, используя свою физическую силу. Экспрессивное проявление детской агрессии выражается как вербально, так и невербально", – передает слова врача "Газета.ру".

Среди невербальной агрессии психиатр выделил интонации в речи и ее манера, жестикуляция, положение тела ребенка и его выражение лица. К вербальным он отнес оскорбления, шантаж и многое другое.

"Преобладание процесса возбуждения – следствие незрелости отделов коры головного мозга, отвечающих за эмоции. Ребенок не может самостоятельно справиться со своими эмоциями", – подчеркнул он.

Додица отметил, что обращаться к детскому психиатру стоит в том случае, когда ребенок постоянно демонстрирует яркие эмоциональные всплески и не может контролировать себя.

"Тревожными звоночками являются замкнутость, апатичность, депрессивность, жестокость к другим детям и к животным, слабые навыки самоконтроля, проблемы с вербальной коммуникацией. А также постоянные страхи и фобии, навязчивые повторяющиеся действия, щипание и царапание себя, выдергивание волос, покусывание пальцев", – уточнил специалист.

Психиатр рекомендовал не забывать о том, что для некоторых возрастных групп определенное непослушание может быть характерно, а также помнить, что агрессию может вызвать несправедливость в сторону ребенка.

В заключение Додица отметил, что главной опасностью детской агрессии является то, что она может привести к психическим расстройствам и помешать нормальной интеграции в общество.

Ранее руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко заявлял, что одним из распространенных нарушений речи у детей является алалия, возникающая как следствие поражения центральной нервной системы. Он добавил, что чаще всего встречается смешанная сенсомоторная алалия, которая не позволяет ребенку полностью овладеть языком. Такие дети медленнее развивают свой словарный запас, не понимают грамматику и последовательность звуков в словах.



Около 70% россиянок хотят не более двух детей – Росстат

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!