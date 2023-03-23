Невролог назвал одно из распространенных нарушений речи у детей

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Одним из распространенных нарушений речи у детей является алалия, возникающая как следствие поражения центральной нервной системы. Об этом рассказал руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко.

"В зависимости от того, какие речевые центры были поражены, выделяют моторную (экспрессивную) алалию, при которой наблюдается стойкое недоразвитие речи при частично сохраненном понимании чужой речи, и сенсорную (импрессивную) алалию, при которой в первую очередь нарушено понимание речи", – передает слова Чутко "Газета.ру".

Невролог отметил, что чаще всего встречается смешанная сенсомоторная алалия, из-за которой ребенок не в состоянии полностью овладеть языком. Он не может определить последовательность звуков в словах, не понимает грамматику. Он добавил, что дети с алалией намного медленнее развивают свой словарный запас.

Ранее глава Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская заявляла, что набор детей в логопедические группы часто осуществляется без учета причин, которые могли привести к нарушению речи. Она отметила, что занятия будут давать хороший результат, если исключить набор детей в одну группу по внешнему проявлению.



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