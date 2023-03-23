Дефектолог назвала главный минус логопедических групп

Фото: depositphotos/belchonock

Набор детей в логопедические группы часто осуществляется без учета причин, которые могли привести к нарушению речи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу Гильдии логопедов и дефектологов Юлию Покровскую.

Как отметила эксперт, занятия будут давать хороший результат, если исключить набор детей в одну группу по внешнему проявлению. По ее словам, часто в региональных образовательных учреждениях при комплектовании детей для совместных занятий специалисты ориентируются только на внешние признаки.

"Работа с детьми, которые имеют нарушения слуха или нарушения интеллектуального развития, кардинально отличается, хотя внешне речь может звучать сходно", – объяснила специалист.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала о плюсах и минусах популярных методик для развития детей. Она отметила, что методика Монтессори предоставляет ребенку возможность изучить множество различных материалов и поиграть с ними, а также учит его быть самостоятельным.

Однако, по ее словам, у данной методики есть и существенный минус – она не уделяет должного внимания взаимодействию детей между собой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!