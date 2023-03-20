Детский психолог рассказала о плюсах и минусах популярных методик развития детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что методика Монтессори не учит детей общаться со своими сверстниками. Именно поэтому к выбору развивающих программ следует отнестись серьезно. Об этом сообщает News.ru.

"Методика Монтессори является, пожалуй, ведущей, когда ребенку представляется множество различных материалов и он может поиграть в любой последовательности. Однако в этой методике плохо, что не уделяется внимание тому, что дети могли бы взаимодействовать между собой, договариваться, так как необходима социализация", – сказала психолог.

Наумова подчеркнула, что у этой методики есть серьезный плюс – она учит детей самостоятельности.

Психолог напомнила о еще одном популярном методе, который помогает обучить ребенка счету и чтению, – это "Кубики Зайцева". Она отметила, что в чистом виде методику не используют, но в комплексе с другими программами она подойдет даже для детей с когнитивными нарушениями.

Если родители сомневаются в своем выборе, Наумова советует поговорить с детским нейропсихологом. Специалист выявит у ребенка сильные и слабые стороны, при помощи индивидуального подхода подберет подходящий вариант.

Ранее Наумова рассказала, что родители смогут привить ребенку любовь к литературе только личным примером. Она отметила, что ребенок должен видеть родителей за книгами, это заставит сделать вывод о том, что литература является неотъемлемой частью взрослой жизни.



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