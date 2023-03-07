Родителям рассказали, как с ранних лет привить ребенку любовь к литературе

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Родители смогут привить ребенку любовь к литературе лишь посредством личного примера. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

По мнению эксперта, ребенок должен видеть, как мама или папа читают. Так он поймет, что литература является неотъемлемой частью взрослой жизни. Наумова отметила, что детей следует приучать к чтению с раннего возраста, однако заставлять это делать нельзя.

Психолог рекомендовала родителям постараться вызвать у ребенка интерес, увлечь его и показать, что чтение является интересным процессом.

"Также последовательно обучаем ребенка чтению по мере созревания, по мере его готовности. Важно, чтобы ребенок не чувствовал негатив со стороны родителей в этот момент. Нужно, чтобы ребенок читал интересные для него книги и соответствующие возрасту, чтобы правильно переварить информацию", – поделилась Наумова.

Она также посоветовала обсуждать с детьми книги, которые они прочитали.

Ранее Наумова назвала оптимальное количество нагрузки для дошкольника. Регулярное участие в разных кружках и секциях в этом возрасте помогает ребенку развиваться интеллектуально и физически, однако чрезмерная интенсивность может стать причиной проблем со здоровьем, подчеркнула психолог.

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