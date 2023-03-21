Дефектолог развеяла мифы о занятиях детей в логопедических группах

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Родители, отдавая ребенка в логопедическую группу, опасаются того, что он начнет перенимать у других детей неправильные образцы произношения. Этот и другие мифы в разговоре с News.ru развеяла президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

Она заявила, что такой проблемы, как повторение за другими детьми, чаще всего не возникает, так как во время занятия логопеды уделяют особое внимание правильному произношению. Именно поэтому дефектолог считает работу в группе достаточно эффективной.

"Классически, еще с советских времен, самой эффективной является сочетание групповой и индивидуальной работы, так как что-то можно сделать только индивидуально, например поставить звуки, а что-то лучше проводить в группе, например игры", – отметила Покровская.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала о плюсах и минусах популярных методик для развития детей. Она отметила, что методика Монтессори предоставляет ребенку возможность изучить множество различных материалов и поиграть с ними, а также позволяет стать самостоятельнее, но у нее есть и существенный минус. По словам психолога, методика не уделяет должного внимания взаимодействию детей между собой. Она посоветовала родителям поговорить с детским нейропсихологом, чтобы подобрать индивидуальный подход к малышу.



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