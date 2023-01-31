Логопед перечислила факторы, влияющие на детское заикание

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Заикание у детей обычно возникает в возрасте от 2,5 до 4 лет, а также с 6 до 7 лет. Об этом в беседе с News.ru рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

Специалист объяснила, что причины возникновения данной особенности речи бывают предрасполагающими и запускающими.

"К предрасполагающим относятся особенности строения и функционирования центральной нервной системы, в том числе возникшие в период беременности и родов. К запускающим – эмоциональная и интеллектуальная перегрузка, например стресс или большое количество кружков и секций", – пояснила Покровская.

Длительность работы, направленной на исключение особенности речи, зависит от нескольких фактов, в том числе от степени участия в процессе родителей. В некоторых случаях, уточнила логопед, ребенку может потребоваться помощь невролога или психолога.

Ранее детский психолог Наталья Наумова посоветовала родителям не пугать детей при обнаружении у них вредных привычек. Плохие привычки могут сигнализировать о наличии у ребенка тревожности. Поэтому в данной ситуации необходимо обратиться к детскому психологу.

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