Психолог рассказала, при каких заболеваниях помогает общение с кошками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Люди легче переносят неврозы, сердечно-сосудистые заболевания и стресс благодаря общению с кошками. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Ирину Леонову.

По ее словам, артериальное давление и пульс выравниваются до нормальных значений, если в течение 15 минут гладить питомца. Кроме того, отметила эксперт, кошки помогают в социализации детей с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП.

"Важно отметить, что лучше всего "работают" кошки именно для своих хозяев, к которым у них есть привязанность, соответственно, эти люди не испытывают страха и отвращения к кошкам. Многих людей общение с кошками успокаивает, снимает усталость", – подчеркнула Леонова.

Она пояснила, что такой эффект появляется из-за того, что во время поглаживания питомца организм человека начинает вырабатывать окситоцин – гормон любви и нежности.

Психолог добавила, что кошки помогают при расставаниях, жизненных потрясениях и утратах. Люди чувствуют себя в безопасности рядом с этими питомцами, так как маленькие животные с небольшими объемами легких более чувствительны к угарному газу, поэтому могут предупреждать об опасности.

Ранее ветеринар-офтальмолог Тушинской ветеринарной клиники Сергей Маслов назвал мифом утверждения о том, что собаки обладают черно-белым зрением. По его словам, у животных цветное зрение, которое несколько отличается от человеческого. Он рекомендовал покупать питомцам игрушки голубого и синего цветов.



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