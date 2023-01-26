Ветеринар развеял миф о черно-белом зрении у собак

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Распространенный миф о том, что собаки неспособны различать цвета, на самом деле не имеет ничего общего с реальными параметрами их зрения, заявил ветеринар-офтальмолог Тушинской ветеринарной клиники Сергей Маслов. Об этом сообщает "Мослента".

Он пояснил, что многочисленные исследования позволили развенчать гипотезу о черно-белом зрении у собак. По словам Маслова, эти животные имеют цветное зрение, которое, однако, несколько отличается от человеческого.

"Это связано с особенностями строения самого глаза. Так, большинство людей отличают огромную палитру цветов, а собаки не распознают красный. Поэтому питомцы не увидят никакой разницы, например, между алым и оранжевым", – рассказал он.

В связи с этим эксперт рекомендует покупать для питомцев игрушки голубого и синего цветов. Кроме того, поскольку собаки являются хищниками, они лучше различают движущиеся, а не статичные объекты, добавил Маслов.

Ранее ветеринар Богдан Галкин назвал мифом убеждение, что некоторые собаки являются бойцовыми или агрессивными с рождения. По его словам, темперамент собаки зависит от воспитания, дрессировки и генетики породы. Галкин пояснил, что собака не может быть агрессивной и бойцовой с рождения.

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