Дерматолог рассказала, чем грозит появление на теле голубого невуса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Голубой невус относится к категории доброкачественных образований, однако всегда есть риск, что он перерастет в меланому. Об этом Москве 24 рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.

Пигментное образование на коже темно-синей или голубой окраски врачи еще называют невусом Ядассона-Тиче. В большинстве случаев оно единично, хотя встречаются и множественные проявления, объяснила врач. Локализация голубого невуса может быть любая, но в 50% случаев появляется на кистях и стопах.

По словам дерматолога, это образование крайне редко возникает с рождения. Как правило, оно появляется в промежутке от 13 до 40 лет. При этом у женщин голубой невус образуется в два раза чаще.





Ольга Антонова дерматолог-онколог Если он появился на теле, надо показаться дерматологу. Образование изучат с помощью дерматоскопа и при обнаружении клинических признаков меланомы обязательно удалят с последующим гистологическим исследованием.

Убирают голубой невус лазером или хирургическим иссечением. "Последнее используют чаще, потому что образование, как правило, только кажется поверхностным. На самом деле оно может уходить вглубь на 4 и даже 6 миллиметров. В этом случае при использовании лазера получается сильный раневой дефект", – объяснила врач.

Также она отметила, что если голубой невус не имеет признаков перерождения в меланому, его не трогают. При этом пигментное образование можно удалить по эстетическим соображениям, заключила эксперт.

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