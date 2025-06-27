Депутат Власова: с 1 сентября фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей

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Фельдшеры и акушерки смогут замещать участковых врачей при их нехватке или временном отсутствии с 1 сентября, рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова. Ее цитирует RT.

Согласно новому приказу, у специалистов со средним медицинским образованием появится возможность исполнять обязанности в том числе терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Принятие решения о новом назначении ляжет на руководителя медорганизации.

Как отметила Власова, эти меры должны поспособствовать повышению доступности медицинской помощи.

"Новый приказ дает возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи – грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей", – резюмировала парламентарий.

Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в медицине в России могут ввести отработки для выпускников медвузов. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что текущие меры поддержки и подготовки специалистов недостаточны.

По его словам, с 2019 года контрольные цифры приема в медвузы выросли на 7,2 тысячи человек в год, а количество ординаторов – почти на 10 тысяч. Число студентов, принятых на обучение, увеличилось на 50 тысяч, а выпускников – на 30 тысяч. Подготовка медсестер остается стабильной.

