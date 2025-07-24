Собянин: завершена модернизация детской поликлиники в Восточном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о полном завершении модернизации детской поликлиники № 122 и открытии ее главного здания в Восточном Измайлове. Пост об этом мэр опубликовал в своем телеграм-канале

"Сделали современные и удобные пространства для маленьких пациентов и их родителей", – рассказал глава города.

В частности, в учреждении появились зоны ожидания, оснащенные экранами электронной очереди и игровыми уголками. Кроме того, для удобства посетителей была создана понятная система навигации, а у входа добавили помещение для хранения колясок.

Саму поликлинику, как подчеркнул градоначальник, укомплектовали современным оборудованием для диагностики, в том числе УЗИ-аппаратами, мониторами для исследования сердечно-сосудистой системы, а также офтальмологическим и ЛОР-оборудованием.

"Все интегрировано в единую цифровую сеть – это экономит время пациентам и врачам", – отметил Собянин.

Он также обратил внимание, что для удобства пациентов наиболее востребованные кабинеты перенесли на нижние этажи, расположив их ближе ко входу. На втором этаже было решено разместить педиатров, а на третьем – специалистов узкого профиля.

Вместе с тем в рамках модернизации была проведена работа по благоустройству и озеленению прилегающей территории учреждения. Специалисты организовали разделение пешеходных и транспортных потоков, заменили ограждения, а также установили новые фонари с энергосберегающими лампами. Для самых маленьких пациентов была создана игровая зона.

"Мы понимаем, насколько семьям с детьми важно, чтобы посещение врачей проходило в максимально комфортных условиях. Для этого делаем все возможное", – резюмировал мэр.

В 2025 году планируется завершить модернизацию еще двух корпусов Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева. В 7-этажном здании 1986 года постройки откроется современный роддом. Его размещение на территории крупной многопрофильной больницы позволит использовать все имеющиеся там медицинские ресурсы.

В другом обновленном корпусе разместят Центр женского здоровья. Он будет работать по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Пациентки смогут получить все необходимые виды диагностики и лечения в одном месте.

