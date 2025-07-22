Модернизация еще двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в 2025 году

Модернизация двух корпусов Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева завершится в 2025 году, заявил Сергей Собянин. В 7-этажном здании 1986 года постройки откроется современный роддом. Его размещение на территории крупной многопрофильной больницы поможет использовать все имеющиеся там медицинские ресурсы.

В другом обновленном корпусе разместят Центр женского здоровья. Он будет работать по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Пациентки смогут получить все необходимые виды диагностики и лечения в одном месте.

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