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08 июля, 08:30

Мэр Москвы

Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

Собянин: количество центров женского здоровья в Москве выросло до 11

Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

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До конца этого года в Москве откроют еще пять центров женского здоровья, всего их станет 16. На сегодняшний день уже работают 11 таких центров на базе крупнейших городских клиник. Как отметил Сергей Собянин, теперь москвичкам не нужно посещать разные клиники, терять время в очередях и ожидании записи.

В центре можно сразу получить консультацию врача, пройти обследования и сдать анализы. Для экстренных случаев действует кабинет дежурного врача, куда можно обратиться без записи. Семьям, которые готовятся к рождению ребенка, доступны школы будущих родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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