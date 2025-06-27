Сергей Собянин: на ВДНХ открылся первый в России биокластер

Первый и единственный в России биокластер открылся на ВДНХ, сообщил Сергей Собянин. В первой локации проекта Биологического музея имени К. А. Тимирязева, в павильоне "Цветоводство и озеленение", расположилась выставка "Морфогенез. Третья природа".

До следующего лета на территории биокластера появятся еще четыре тематические площадки. Центром пространства станет павильон № 312, где представят фундаментальные представления обо всех аспектах биологии. Также в состав проекта войдет павильон "Геология", открытый в 2022 году.

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