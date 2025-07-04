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Новости

Новости

04 июля, 13:15

Город

Список услуг расширен в столичных центрах женского здоровья

Список услуг расширен в столичных центрах женского здоровья

Собянин: в ММНКЦ имени Боткина открыт уникальный научно-академический корпус

Собянин: основные работы по модернизации Боткинской больницы завершены

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Московская служба онкопсихологов провела более 22 тысяч консультаций

Москвичек пригласили на дни открытых дверей в центры женского здоровья

Дни открытых дверей впервые пройдут в столичных центрах женского здоровья

В Центрах женского здоровья Москвы пройдут дни открытых дверей

Сергей Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в Нагорном районе

Список услуг расширили в столичных центрах женского здоровья. Теперь малоинвазивные процедуры, которые помогают в диагностике множества заболеваний, можно провести без госпитализации.

Врачи центров постоянно обучаются. Все методы и рекомендации, которые они используют, основаны на подтвержденном исследованиями опыте, рассказала доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Вера Коренная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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