Список услуг расширен в столичных центрах женского здоровья

Список услуг расширили в столичных центрах женского здоровья. Теперь малоинвазивные процедуры, которые помогают в диагностике множества заболеваний, можно провести без госпитализации.

Врачи центров постоянно обучаются. Все методы и рекомендации, которые они используют, основаны на подтвержденном исследованиями опыте, рассказала доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Вера Коренная.

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