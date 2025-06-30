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30 июня, 06:20

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"Мой район. Новости": центр ментального здоровья открылся в Таганском районе

"Мой район. Новости": центр ментального здоровья открылся в Таганском районе

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Центр ментального здоровья открылся в Таганском районе Москвы. По данным 2024 года, самые распространенные жалобы среди пациентов – панические атаки и тревоги. Причем женщины обращаются в подобные центры чаще мужчин.

В таких учреждениях граждане получают современную диагностику и полное амбулаторное лечение, а также консультации психологов в случае стресса. Чтобы попасть в центр ментального здоровья, нужно обратиться в поликлинику для получения направления.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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