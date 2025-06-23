"Мой район. Новости": обновленная амбулатория заработает в НАО до конца года

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23 июня, 06:25

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Реконструкция детско-взрослой поликлиники в Филимонковском районе Москвы завершается. Обновленное здание будет полностью соответствовать единому московскому стандарту – кабинеты оснастят современным оборудованием, в том числе появятся маммограф, рентгеновский аппарат и ультразвуковой сканер. Зоны ожидания станут комфортнее, а указатели помогут найти нужный кабинет.

В настоящее время специалисты занимаются отделочными работами, приводят в порядок фасад и коммуникации. Также началось благоустройство прилегающей территории. Открыть поликлинику планируют до конца года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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