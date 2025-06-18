Новости Москвы: поликлиника с летней террасой и оранжереей открылась в центре Москвы

Обновленная поликлиника открылась в центре Москвы после ремонта. В ходе масштабной реконструкции ее оснастили современным оборудованием. Отличительными чертами здания стали летняя терраса и оранжерея с живыми цветами. Там посетители могут приобрести выпечку, чай, кофе и смузи.

Между тем более 700 деревьев высадили на благоустроенных набережных Яузы. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, ее украсили клены, дубы, яблони и вязы высотой около 6 метров. Все саженцы выращены в питомниках специально для Москвы.

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