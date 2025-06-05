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05 июня, 11:30

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В Москве запустили сеть центров по выхаживанию детей, родившихся раньше срока

В Москве запустили сеть центров по выхаживанию детей, родившихся раньше срока

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В Москве стартовал пилотный проект центров ранней помощи для детей, появившихся на свет раньше срока, с экстремально низкой массой тела или прошедших через критические состояния при рождении. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ежегодно в столице рождается 120 тысяч таких детей, из них примерно 6–7% требуют раннего проактивного наблюдения, чем и будут заниматься центры ранней помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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