Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 14:30

Город

Главврач поликлиники № 220 Тяжельников предупредил об опасности ожогов при облачной погоде

Главврач поликлиники № 220 Тяжельников предупредил об опасности ожогов при облачной погоде

В Москве начали принимать пациентов при помощи ИИ-агента

Перинатальному центру ГКБ № 67 имени Ворохобова исполнилось 3 года

Собянин: установка постоянных нейростимуляторов стала частью плановой медпомощи

Собянин заявил о росте объема операций по установке постоянных нейростимуляторов

В Москве открыли шесть центров для лечения детей с хроническими заболеваниями сердца

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 мая

Собянин: запускаем новый стандарт лечения детей с тяжелыми патологиями

Сергей Собянин открыл шесть специализированных центров для лечения детей

Столичные больницы представят новейшие технологии на конференции в "Сколкове"

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников рассказал, что солнечная активность может быть опасной даже в прохладные и облачные дни. Особенно высок риск получить ожоги в ветреную погоду, когда люди не ощущают жару, но ультрафиолет остается агрессивным.

Специалист подчеркнул, что ожоги – это не просто косметическая проблема. Они могут спровоцировать серьезные заболевания кожи, вплоть до онкологических. Чтобы защититься, необходимо использовать солнцезащитные средства, носить головные уборы, очки и закрытую одежду.

Большое интервью с Андреем Тяжельниковым выйдет в понедельник, 2 июня, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика