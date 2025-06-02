Главврач поликлиники № 220 Тяжельников предупредил об опасности ожогов при облачной погоде

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников рассказал, что солнечная активность может быть опасной даже в прохладные и облачные дни. Особенно высок риск получить ожоги в ветреную погоду, когда люди не ощущают жару, но ультрафиолет остается агрессивным.

Специалист подчеркнул, что ожоги – это не просто косметическая проблема. Они могут спровоцировать серьезные заболевания кожи, вплоть до онкологических. Чтобы защититься, необходимо использовать солнцезащитные средства, носить головные уборы, очки и закрытую одежду.

Большое интервью с Андреем Тяжельниковым выйдет в понедельник, 2 июня, в эфире телеканала Москва 24.