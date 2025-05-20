Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Московский медицинский техноцентр начал свою работу после комплексной реконструкции. Церемонию открытия посетили Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мэр отметил, что за последние годы московское здравоохранение получило высокотехнологичное оборудование, включая почти 500 тысяч различных медицинских приборов.

Однако для эффективного использования этих технологий важно своевременно проводить их обслуживание и ремонт. Именно поэтому в столице был создан Московский медицинский техноцентр, который теперь станет основным центром по ремонту сложной медицинской техники в России.

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